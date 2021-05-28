Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей

Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным. Регулятор пояснил, что основная причина роста данного значения кроется в быстрых темпах потребительского кредитования, которое несоразмерно тому, как увеличиваются доходы населения.