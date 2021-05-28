Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей
Объем задолженности россиян по ипотечным кредитам к 1 мая этого года впервые в истории превысил 10 трлн руб., следует из материалов Банка России.
По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на более чем на 280 млрд руб., или 2,9%. Годовой прирост при этом составил 25,8%.
В целом за апрель россияне взяли 191 420 ипотечных кредитов на сумму 550,9 млрд руб. Это количество на 153% больше, чем годом ранее. В прошлом апреле на фоне коронавируса и жестких ограничительных мер население оформило лишь 97 453 ссуд на 217,8 млрд руб.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в России к 1 мая составила 7,3%. Это наибольший показатель за последние четыре месяца.
При этом объем просроченной задолженности по ипотеке в России за месяц сократился. Он составил 69,7 млрд руб., или 0,7% от общего объема. Месяцем ранее он был на уровне 71 млрд руб.
Предыдущий порог в 9 трлн руб. показатель преодолел к началу 2021 г. Так, на 1 января объем задолженности составил 9,08 трлн руб.
Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным. Регулятор пояснил, что основная причина роста данного значения кроется в быстрых темпах потребительского кредитования, которое несоразмерно тому, как увеличиваются доходы населения.