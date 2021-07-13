ЦБ оценил увеличение внешнего долга России за полгода

1 июня Счетная палата сообщила, что в I квартале этого года государственный долг России вырос на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб., что составляет примерно 17% ВВП. Внутренний долг достиг 15,434 трлн руб., внешний — $56,1 млрд. В январе — марте он увеличился на 683 млрд руб. (+4,6%) и составил 78,4% в общем объеме госдолга страны.