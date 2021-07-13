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ЦБ оценил увеличение внешнего долга России за полгода

Ведомости

Внешний долг России по итогам первого полугодия вырос на $4 млрд, или 0,9%, следует из материалов Центробанка. Общий размер внешнего долга страны достиг $471,4 млрд.

«На динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, в то время как внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками», — заявил регулятор.

1 июня Счетная палата сообщила, что в I квартале этого года государственный долг России вырос на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб., что составляет примерно 17% ВВП. Внутренний долг достиг 15,434 трлн руб., внешний — $56,1 млрд. В январе — марте он увеличился на 683 млрд руб. (+4,6%) и составил 78,4% в общем объеме госдолга страны. 

В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Американским компаниям запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот шаг невыгоден прежде всего американской стороне.

Ранее по теме: Счетная палата сообщила об увеличении госдолга России почти до ₽20 трлн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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