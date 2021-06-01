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Счетная палата сообщила об увеличении госдолга России почти до ₽20 трлн

Ведомости

Государственный долг России в I квартале 2021 г. увеличился на 741,3 млрд руб. и составил 19,7 трлн руб., что составляет около 17% ВВП. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь — март текущего года.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 г. государственный долг РФ увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 г. составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП)»,— следует из доклада.

Внутренний долг находится на уровне 15,434 трлн руб., внешний — $56,1 млрд. В январе—марте он увеличился на 683 млрд руб. (+4,6%) и составил 78,4% в общем объеме госдолга страны. 

В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга, запретив своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином России. Силуанов тогда говорил, что санкции США на госдолг России несут упущенную выгоду им самим.

Ранее министр финансов Антон Силуанов допустил сокращение объемов заимствования России в 2021 г, так как фактическое исполнение федерального бюджета в 2020 г. было лучше, чем ожидалось. В то же время он добавил, что проект бюджета на 2021 г. предполагает повышенный размер дефицита. Его финансирование должно идти за счет государственных заимствований.

Снижение заимствований позволит сохранить уровень госдолга в трехлетней перспективе в пределах 20% ВВП, отметил глава Минфина. Такой уровень поддержит доверие инвесторов, а также поможет «гибко реагировать» на различные риски, включая те, что связаны с пандемией коронавируса, добавил он.

Ранее Силуанов сообщил, что размер дефицита в 2020 г. составил 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП. Планируется, что в этом году он будет на уровне 2,75 трлн руб., или 2,4% ВВП. Падение российской экономики на фоне пандемии в прошлом году составило 3,1%, что оказалось выше прогнозируемого уровня.

Госдолг России по итогам 2020 г. увеличился на 5,4 трлн руб., до 18,99 трлн руб. Он вырос на 39,9% по сравнению с показателем 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных