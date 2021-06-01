Счетная палата сообщила об увеличении госдолга России почти до ₽20 трлн

Ранее министр финансов Антон Силуанов допустил сокращение объемов заимствования России в 2021 г, так как фактическое исполнение федерального бюджета в 2020 г. было лучше, чем ожидалось. В то же время он добавил, что проект бюджета на 2021 г. предполагает повышенный размер дефицита. Его финансирование должно идти за счет государственных заимствований.