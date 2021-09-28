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Счетная палата предупредила о риске появления «пузыря» на рынке ипотеки

Ведомости

На ипотечном рынке России существует риск возникновения «пузыря» — значительного отклонения стоимости недвижимости от ее справедливого значения — ввиду высокого спроса на жилье и его последующего подорожания, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 г.

«Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый «пузырь», который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения», — сказано в документе.

В Счетной палате пояснили, что спрос на ипотеку в стране значительно вырос из-за программы льготной ипотеки «Господдержка 2020». С апреля 2020 г. по июль 2021 г. она позволяла взять кредит на покупку жилья в новостройке по ставке не выше 6,5%. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов страны.

В 2020 г. банки предоставили населению 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Это на 35 и 51% соответственно превышает показатели 2019 г., отметили аудиторы. По итогам прошлого года ипотечный портфель банков вырос на 21%, превысив результат 2019 г. (около 20%), и на 1 января 2021 г. составил 9,5 трлн руб.

В то же время повышенный спрос на ипотеку привел к подорожанию недвижимости. В 2020 г. жилье на первичном рынке выросло в цене в среднем на 12%, а на вторичном — на 9,5%, то есть существенно выше цели по инфляции в 4%, отметили в Счетной палате со ссылкой на данные Центробанка.

22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала пандемии коронавируса на фоне ажиотажного спроса на недвижимость из-за низких ставок по ипотечным программам квадратный метр жилья в России в среднем подорожал на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Это приводит к тому, что людям приходится брать кредиты на большую сумму, так что жилье становится для них менее доступным, пояснила она.

С 1 июля власти изменили условия программы льготной ипотеки, повысив ставку до 7% и снизив максимальный размер кредита до 3 млн для всех регионов. После этого темпы выдачи ссуд на покупку жилья стали замедляться. 16 сентября Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдачи ипотеки в России близится к завершению. В то же время она отметила, что не ожидает повсеместного снижения стоимости недвижимости.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о подорожании квадратного метра жилья на 39% с начала пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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