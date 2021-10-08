Немецкий регулятор потребовал от ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейского подразделения ВТБ (VTB Bank Europe) внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и защиты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на сайте немецкого регулятора.
Требование является обязательным к исполнению с 1 октября этого года. Также BaFin назначил банку специального уполномоченного для контроля за исполнением своего приказа. Это лицо будет информировать регулятора о ходе реализации необходимых мер.
В ВТБ шаг немецкого регулятора объяснили отраслевой инициативой. В банке подчеркнули, что не выявили нарушений в работе самой кредитной организации.
«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — заявили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
В банке отметили, что привлечение специального уполномоченного является относительно новой мерой, которая ранее успешно применялась BaFin к другим участникам рынка, в том числе Deutsche Bank и Goldman Sachs. ВТБ приветствует предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в регламенты в борьбе с международной преступностью, подчеркнули в банке.