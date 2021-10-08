Немецкий регулятор потребовал от ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег

В банке отметили, что привлечение специального уполномоченного является относительно новой мерой, которая ранее успешно применялась BaFin к другим участникам рынка, в том числе Deutsche Bank и Goldman Sachs. ВТБ приветствует предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в регламенты в борьбе с международной преступностью, подчеркнули в банке.