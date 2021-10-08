Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Немецкий регулятор потребовал от ВТБ усилить борьбу с отмыванием денег

Ведомости

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейского подразделения ВТБ (VTB Bank Europe) внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и защиты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается на сайте немецкого регулятора. 

Требование является обязательным к исполнению с 1 октября этого года. Также BaFin назначил банку специального уполномоченного для контроля за исполнением своего приказа. Это лицо будет информировать регулятора о ходе реализации необходимых мер.

В ВТБ шаг немецкого регулятора объяснили отраслевой инициативой. В банке подчеркнули, что не выявили нарушений в работе самой кредитной организации.

«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — заявили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что привлечение специального уполномоченного является относительно новой мерой, которая ранее успешно применялась BaFin к другим участникам рынка, в том числе Deutsche Bank и Goldman Sachs. ВТБ приветствует предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в регламенты в борьбе с международной преступностью, подчеркнули в банке. 

Ранее по теме: ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса Citibank

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных