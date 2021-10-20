Нацбанк Украины запретит гражданам пополнять вклады российскими рублями
Жители Украины с 21 ноября не смогут пополнять свои вклады российскими рублями, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна» со ссылкой на постановление главы Национального банка республики (НБУ) Кирилла Шевченко.
«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличной иностранной валюты державы-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины"» — говорится в документе.
Вчера НБУ разослал постановление украинским банкам. Отмечается, что на другие счета, кроме депозитов граждан, данное требование не распространяется.
Однако в банках запрет регулятора восприняли иначе, уточняет «Страна». Кредитные организации планируют прекратить принимать российские рубли на любые счета, выяснило издание.
«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — сказал «Стране» заместитель председателя правления одного из банков республики.