Нацбанк Украины запретит гражданам пополнять вклады российскими рублями

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — сказал «Стране» заместитель председателя правления одного из банков республики.