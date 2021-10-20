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Нацбанк Украины запретит гражданам пополнять вклады российскими рублями

Ведомости

Жители Украины с 21 ноября не смогут пополнять свои вклады российскими рублями, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна» со ссылкой на постановление главы Национального банка республики (НБУ) Кирилла Шевченко.

«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличной иностранной валюты державы-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины"» — говорится в документе.

Вчера НБУ разослал постановление украинским банкам. Отмечается, что на другие счета, кроме депозитов граждан, данное требование не распространяется.

Однако в банках запрет регулятора восприняли иначе, уточняет «Страна». Кредитные организации планируют прекратить принимать российские рубли на любые счета, выяснило издание. 

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — сказал «Стране» заместитель председателя правления одного из банков республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных