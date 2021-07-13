Путин заявил о желании миллионов жителей Украины восстановить отношения с Россией
Миллионы жителей Украины желают восстановления отношений между Москвой и Киевом, однако украинские власти несистемными методами противодействуют любым политическим силам, которые работают в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя публикацию своей статьи о российско-украинских отношениях.
Путин рассказал, что его статья является аналитическим материалом, над которым он думал несколько месяцев. Написание материала глава российского государства объяснил необходимостью обратить более пристальное внимание на отношения с ближайшими соседями. Это особенно актуально в ключе активизации работы над проектом «Анти-Россия», что «не может не вызывать у нас определенного беспокойства», поскольку это создает угрозы для безопасности России.
«Но есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Кроме того, президент напомнил о том, что на Украине закрывают неугодные средства массовой информации, а также о решении украинского суда отправить главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест.
«При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу. Вот это другое обстоятельство и очень, на мой взгляд, важное», — пояснил Путин.
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада: «В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.
Позже президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал выход статьи президента России на русском и украинском языках. Также он заявил, что украинская сторона проанализирует это статью, чтобы дать на нее ответ.