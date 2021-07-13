Зеленский оценил статью Путина о единстве русских и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами поприветствовал выход статьи президента России Владимира Путина на русском и украинском языках.
«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи (и, кстати, про которые он [Путин] написал) мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — сказал Зеленский журналистам (цитата по ТАСС).
Зеленский отметил, что готов обсудить статью с Путиным, однако признал, что пока полностью не прочитал ее. «Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально и почитаем, если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Якобы же она написана на украинском, как вы сказали, значит, нужно, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем», — отметил украинский президент.
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада: «В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.