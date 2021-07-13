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Зеленский оценил статью Путина о единстве русских и украинцев

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами поприветствовал выход статьи президента России Владимира Путина на русском и украинском языках. 

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи (и, кстати, про которые он [Путин] написал) мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — сказал Зеленский журналистам (цитата по ТАСС). 

Зеленский отметил, что готов обсудить статью с Путиным, однако признал, что пока полностью не прочитал ее. «Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально и почитаем, если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Якобы же она написана на украинском, как вы сказали, значит, нужно, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем», — отметил украинский президент. 

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада: «В проекте «анти-Россия» нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.

Ранее по теме: Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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