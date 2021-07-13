Зеленский оценил статью Путина о единстве русских и украинцев

Зеленский отметил, что готов обсудить статью с Путиным, однако признал, что пока полностью не прочитал ее. «Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально и почитаем, если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Якобы же она написана на украинском, как вы сказали, значит, нужно, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем», — отметил украинский президент.