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Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Ведомости

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не будет говорить на темы, которые бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам президент говорил, что он готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», — сказал Песков.

Он отметил, что статья Путина о русских и украинцах, которая была опубликована 12 июля, выдержана в духе уважения к Украине и ее народу. Президент России выразил в ней сожаление, что судьба Украины отдана на откуп иностранцам. Путин отметил, что русские и украинцы являются частями одного народа, с единым прошлым и происхождением.

Песков добавил, что переговоры о встрече президентов не ведутся. Администрации Путина и Зеленского должны определить круг вопросов для обсуждения. По мнению Пескова, статья Путина является хорошим поводом для обсуждения: «Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов».

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада. «В проекте «анти-Россия» нет места суве­ренной Украине, как и политическим силам, кото­рые пытаются отстаи­вать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.

Зеленский, в свою очередь, в ходе форума «Украина 30» заявил, что пока не прочел статью Путина целиком. Он пообещал ознакомиться с ее содержанием и проанализировать. Кроме того, глава республики выразил мнение, что некоторые моменты публикации можно было бы обсудить лично.

Ранее по теме: Путин написал статью об исторических связях между Россией и Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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