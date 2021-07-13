Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не будет говорить на темы, которые бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сам президент говорил, что он готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», — сказал Песков.
Он отметил, что статья Путина о русских и украинцах, которая была опубликована 12 июля, выдержана в духе уважения к Украине и ее народу. Президент России выразил в ней сожаление, что судьба Украины отдана на откуп иностранцам. Путин отметил, что русские и украинцы являются частями одного народа, с единым прошлым и происхождением.
Песков добавил, что переговоры о встрече президентов не ведутся. Администрации Путина и Зеленского должны определить круг вопросов для обсуждения. По мнению Пескова, статья Путина является хорошим поводом для обсуждения: «Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов».
12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В статье президент отметил культурную и экономическую связь двух народов и государств. Путин добавил, что на Украине реализуется антироссийский курс под кураторством Запада. «В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость». Путин добавил, что Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы.
Зеленский, в свою очередь, в ходе форума «Украина 30» заявил, что пока не прочел статью Путина целиком. Он пообещал ознакомиться с ее содержанием и проанализировать. Кроме того, глава республики выразил мнение, что некоторые моменты публикации можно было бы обсудить лично.