Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским

Он отметил, что статья Путина о русских и украинцах, которая была опубликована 12 июля, выдержана в духе уважения к Украине и ее народу. Президент России выразил в ней сожаление, что судьба Украины отдана на откуп иностранцам. Путин отметил, что русские и украинцы являются частями одного народа, с единым прошлым и происхождением.