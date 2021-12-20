ЦБ предложил повысить процент на остаток по счетам малообеспеченных граждан

Ранее заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова рассказала о намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что рассматриваются два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций. Первый вариант подразумевает, что это будет сделано за счет прибыли самих банков. Второй способ — субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.