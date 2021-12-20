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Финансы

ЦБ предложил повысить процент на остаток по счетам малообеспеченных граждан

Ведомости

Размер процентов на остаток по картам отечественной платежной системы «Мир» для граждан с низкими доходами предлагается установить на уровне чуть ниже ключевой ставки, заявил в ходе выступления в Госдуме заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Сейчас показатель обычно не превышает 2-3%, а для зарплатных карт может быть 0-0,1%.

«Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте «Мир». В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки», — сказал представитель регулятора (цитата по «РИА Новости»).

На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет рекордные с октября 2017 г. 8,5% годовых. Она достигла этого уровня 17 декабря, когда совет директоров регулятора решил повысить ее сразу на 1 п. п. на фоне максимальной с начала 2016 г. инфляции в 8,4% при цели в 4%.

Кроме того, предлагается отменить комиссии за снятие наличных, переводов и платежей на сумму до 15 000 руб. в месяц, добавил Чистюхин. Наконец, ЦБ хочет защитить остаток на счетах граждан от списания, однако точный размер подобной суммы представитель регулятора не назвал.

Ранее заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова рассказала о намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что рассматриваются два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций. Первый вариант подразумевает, что это будет сделано за счет прибыли самих банков. Второй способ — субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.

Ранее по теме: Аксаков назвал рассматриваемый размер вклада для малообеспеченных граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных