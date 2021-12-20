Турецкая валюта подешевела до 18 лир за доллар

Турецкая лира в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. Таким образом, с начала года валюта подешевела уже более чем на 60%. Очередное падение в понедельник произошло на фоне решения местного ЦБ 16 декабря вновь понизить учетную ставку с 15 до 14% годовых. За уменьшение ставки в качестве меры замедления инфляции выступает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на снижение ставки, инфляция в Турции по итогам ноября превысила 21% в годовом выражении при целевом уровне в 5%.