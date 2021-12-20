Турецкая валюта подешевела до 18 лир за доллар
Турецкая национальная валюта продолжила свое падение 20 декабря, подешевев почти на 10% до нового минимального значения – 18 лир за американский доллар, свидетельствуют данные торгов.
В начале дня курс турецкой валюты находился на уровне 17,04 лиры за $1, а к концу дня составлял уже 18,15 лиры за доллар. В понедельник, как и во время предыдущей сессии, Стамбульская биржа временно приостанавливала торги ценными бумагами .
Турецкая лира в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. Таким образом, с начала года валюта подешевела уже более чем на 60%. Очередное падение в понедельник произошло на фоне решения местного ЦБ 16 декабря вновь понизить учетную ставку с 15 до 14% годовых. За уменьшение ставки в качестве меры замедления инфляции выступает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он считает, что производители при высоких ставках вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на снижение ставки, инфляция в Турции по итогам ноября превысила 21% в годовом выражении при целевом уровне в 5%.
В декабре турецкий ЦБ впервые за семь лет был вынужден объявить прямые валютные интервенции, то есть продать часть иностранной валюты из золотовалютных резервов. По состоянию на 20 декабря такая продажа была проведена уже пять раз. В минувшие выходные, выступая на церемонии вручения награды за распространение знаний в 2021 г., Эрдоган заявил, что ничего другого, кроме дальнейшего понижения ставок, от него ждать не стоит.