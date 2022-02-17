В НАФИ оценили готовность россиян инвестировать в криптовалюты
Две трети опрошенных россиян (67%) что-то слышали о криптовалютах, следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ среди 1600 граждан старше 18 лет из 53 регионов страны. С 2017 г. эта доля увеличилась в четыре раза, а тех, кто разбирается в подобных активах, — вдвое, до 22%.
Среди тех, кто что-либо слышал о криптовалютах, каждый третий (35%) не готов вложиться в них, выяснили аналитики. Дело в том, что граждане считают подобные инвестиции более рискованными по сравнению с ценными бумагами.
Доля граждан, считающих криптовалюту более выгодным вложением, нежели акции и облигации, составляет 28%. Наоборот думают 36% опрошенных. При этом среди профессиональных инвесторов доля оценивающих доходность цифровых валют выше, чем ценных бумаг, достигает 41%, отметили в НАФИ.
19% респондентов полагают, что выгода и риск от вложений в криптовалюты и ценные бумаги примерно равны. Столько же считают, что акции и облигации более выгодны и надежны, 8% придерживаются такого мнения о цифровых активах.
Оценивая перспективы криптовалют, в частности биткойна, 61% опрошенных сказали, что в течение пяти лет стоимость таких активов вырастет. 18% полагают иначе. По данным криптобиржи Binance, биткойн на открытии сегодняшних торгов стоил более $43 873 за одну монету.
Сейчас российское правительство обсуждает тему легализации криптовалют в стране. Так, Центральный банк предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор считает, что развитие данного рынка сопряжено с угрозами для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. В частности, криптовалюта, по мнению ЦБ, может использоваться для нелегальных операций, способствовать открытию «нового масштабного канала» для незаконных транзакций и созданию условий для ухода от налогов.
Министерство финансов, в свою очередь, выступает за регулирование данного рынка. Ведомство представило концепцию, которую 8 февраля утвердило правительство. В документе предлагается проводить операции с криптовалютой через российские банки, идентифицировать ее держателей, разделять инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживать операции через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
Минфин считает, что запрет криптовалют в России автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в них. В ЦБ аргументы министерства сочли «смущающими».