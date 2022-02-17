В НАФИ оценили готовность россиян инвестировать в криптовалюты

Сейчас российское правительство обсуждает тему легализации криптовалют в стране. Так, Центральный банк предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор считает, что развитие данного рынка сопряжено с угрозами для благосостояния граждан, в том числе из-за волатильности подобных активов, а также для денежного обращения и финансовой стабильности. В частности, криптовалюта, по мнению ЦБ, может использоваться для нелегальных операций, способствовать открытию «нового масштабного канала» для незаконных транзакций и созданию условий для ухода от налогов.