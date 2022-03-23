Bloomberg сообщил об отказе Путина уволить Набиуллину с поста главы ЦБ
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку после того, как 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, но президент Владимир Путин попросил ее остаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с обсуждениями.
По словам собеседников агентства, уход Набиуллиной глава государства расценил бы как «предательство». Чиновники из ЦБ рассказали, что чувствуют себя «в ловушке» и опасаются, что их навыки и опыт будут «мало использоваться» в условиях, когда Россия оказалась фактически «изолирована». Вдобавок Bloomberg узнал о массовых увольнениях, с которыми столкнулся регулятор.
По информации агентства, в ЦБ прорабатывались более мягкие варианты санкций, в том числе отключения от международной межбанковской системы SWIFT. Заморозку части международных резервов регулятор считал «слишком экстремальным» и лишь «гипотетическим» шагом. Однако в действительности США и ЕС приняли такое решение, так что регулятор и правительство оказались фактически отрезаны от $300 млрд из $643 млрд своих золотовалютных резервов.
В ЦБ информацию о желании Набиуллиной уйти с поста не подтвердили. «Информация агентства Блумберг не соответствует действительности», — приводят заявление регулятора «РИА Новости».
Набиуллина возглавляет ЦБ с 24 июня 2013 г. В 2017 г. Путин предложил продлить ее полномочия еще на один срок. Таким образом, пока она находится на посту председателя ЦБ до 24 июня 2022 г. 18 марта президент вновь внес в Госдуму ее кандидатуру на должность главы регулятора.
Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.