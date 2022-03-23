Bloomberg сообщил об отказе Путина уволить Набиуллину с поста главы ЦБ

По информации агентства, в ЦБ прорабатывались более мягкие варианты санкций, в том числе отключения от международной межбанковской системы SWIFT. Заморозку части международных резервов регулятор считал «слишком экстремальным» и лишь «гипотетическим» шагом. Однако в действительности США и ЕС приняли такое решение, так что регулятор и правительство оказались фактически отрезаны от $300 млрд из $643 млрд своих золотовалютных резервов.