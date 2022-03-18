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Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка, следует из публикации в Telegram-канале Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта. Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. При этом кандидатуру на данный пост вносит президент. Сделать это глава государства должен не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.

Набиуллина возглавляет Центральный банк с 24 июня 2013 г. В 2017 г. Владимир Путин предложил продлить ее полномочия еще на пять лет, их срок истекает 24 марта 2022 г.

Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных