Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта. Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. При этом кандидатуру на данный пост вносит президент. Сделать это глава государства должен не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.