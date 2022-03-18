Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка, следует из публикации в Telegram-канале Госдумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта. Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы. При этом кандидатуру на данный пост вносит президент. Сделать это глава государства должен не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.
Набиуллина возглавляет Центральный банк с 24 июня 2013 г. В 2017 г. Владимир Путин предложил продлить ее полномочия еще на пять лет, их срок истекает 24 марта 2022 г.
Набиуллиной 58 лет. В 1986 г. она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 г. возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 г. — Министерство экономического развития. С мая 2012 г. по июнь 2013 г. Набиуллина была помощником президента России.