Bloomberg: европейское подразделение ВТБ выставлено на продажу

В начале марта источники Reuters сообщали, что BaFin готовится к возможному закрытию VTB Bank Europe на фоне растущих опасений по поводу влияния западных санкций на организацию. ВТБ попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании в связи с ситуацией на Украине, с 12 марта его также отключили от SWIFT. Европейское подразделение банка заявляло 3 марта, что введенные Евросоюзом ограничения, в том числе отключение от SWIFT, его не касаются. В банке добавили, что тесно сотрудничают с BaFin и оценивают влияние санкций.