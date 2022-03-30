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Финансы

Bloomberg: европейское подразделение ВТБ выставлено на продажу

Ведомости

Базирующийся во Франкфурте VTB Bank Europe SE (входит в группу ВТБ) выставлен на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, ВТБ и германский регулятор финансовых рынков BaFin пытаются структурировать сделку таким образом, чтобы потенциальный покупатель избежал санкционных рисков. Также обсуждается обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией, хотя с этим могут возникнуть трудности, учитывая санкции, наложенные на ВТБ. В пресс-службе российского банка и BaFin вопросы Bloomberg не прокомментировали.

Отмечается, что германские регулирующие органы поддерживают сделку, так как хотят избежать проблем с работой VTB Bank Europe. Продажа может быть согласована в кратчайшие сроки, рассказали источники Bloomberg. Власти при этом пытаются избежать сценария, в котором потребовалось бы вмешательство системы страхования вкладов, чтобы не обременять отрасль более высокими затратами. Ранее из-за санкций из Европы решил уйти Сбербанк.

В начале марта источники Reuters сообщали, что BaFin готовится к возможному закрытию VTB Bank Europe на фоне растущих опасений по поводу влияния западных санкций на организацию. ВТБ попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании в связи с ситуацией на Украине, с 12 марта его также отключили от SWIFT. Европейское подразделение банка заявляло 3 марта, что введенные Евросоюзом ограничения, в том числе отключение от SWIFT, его не касаются. В банке добавили, что тесно сотрудничают с BaFin и оценивают влияние санкций.

Как отмечает Bloomberg, VTB Bank Europe является относительно небольшим кредитором в Европе: на конец сентября прошлого года его активы составляли 7,95 млрд евро. Около 1,64 млрд из этой суммы приходится на наличные и краткосрочные средства, а его обязательства включают 4,35 млрд евро клиентских депозитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных