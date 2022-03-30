Bloomberg: европейское подразделение ВТБ выставлено на продажу
По данным собеседников агентства, ВТБ и германский регулятор финансовых рынков BaFin пытаются структурировать сделку таким образом, чтобы потенциальный покупатель избежал санкционных рисков. Также обсуждается обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией, хотя с этим могут возникнуть трудности, учитывая санкции, наложенные на ВТБ. В пресс-службе российского банка и BaFin вопросы Bloomberg не прокомментировали.
Отмечается, что германские регулирующие органы поддерживают сделку, так как хотят избежать проблем с работой VTB Bank Europe. Продажа может быть согласована в кратчайшие сроки, рассказали источники Bloomberg. Власти при этом пытаются избежать сценария, в котором потребовалось бы вмешательство системы страхования вкладов, чтобы не обременять отрасль более высокими затратами. Ранее из-за санкций из Европы решил уйти Сбербанк.
В начале марта источники Reuters сообщали, что BaFin готовится к возможному закрытию VTB Bank Europe на фоне растущих опасений по поводу влияния западных санкций на организацию. ВТБ попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании в связи с ситуацией на Украине, с 12 марта его также отключили от SWIFT. Европейское подразделение банка заявляло 3 марта, что введенные Евросоюзом ограничения, в том числе отключение от SWIFT, его не касаются. В банке добавили, что тесно сотрудничают с BaFin и оценивают влияние санкций.
Как отмечает Bloomberg, VTB Bank Europe является относительно небольшим кредитором в Европе: на конец сентября прошлого года его активы составляли 7,95 млрд евро. Около 1,64 млрд из этой суммы приходится на наличные и краткосрочные средства, а его обязательства включают 4,35 млрд евро клиентских депозитов.