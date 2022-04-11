Акции Росбанка подорожали на 40% на фоне новости о покупке «Интерросом»
Акции Росбанка французской группы Societe Generale подорожали на 40% на фоне новости о договоренности по продаже банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:44 по мск акции подорожали на 39,47% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов — до 95,4 руб. за бумагу.
Французской Societe Generale принадлежит 99,4% в Росбанке. Холдинг «Интеррос» сегодня сообщил, что договорился о выкупе этой доли. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не раскрывается.
В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. «Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении французской компании.
Президент «Интерроса» Владимир Потанин отметил, что холдинг намерен «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».