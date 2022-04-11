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Акции Росбанка подорожали на 40% на фоне новости о покупке «Интерросом»

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Акции Росбанка французской группы Societe Generale подорожали на 40% на фоне новости о договоренности по продаже банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 

По состоянию на 10:44 по мск акции подорожали на 39,47% по сравнению с закрытием предыдущего дня торгов — до 95,4 руб. за бумагу. 

Французской Societe Generale принадлежит 99,4% в Росбанке. Холдинг «Интеррос» сегодня сообщил, что договорился о выкупе этой доли. Сделку планируется закрыть «через несколько недель». Сумма сделки не раскрывается.

В сообщении Societe Generale указано, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. «Группа эффективно и упорядоченно уйдет из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении французской компании.

Президент «Интерроса» Владимир Потанин отметил, что холдинг намерен «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы».

Ранее по теме: «Интеррос» Потанина объявил о покупке Росбанка у Societe Generale

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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