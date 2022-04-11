Отток капитала из России в I квартале достиг максимума с 2014 года
Чистый отток капитала частного сектора из России за I квартал 2022 г. достиг максимального значения с 2014 г., следует из оценки платежного баланса от ЦБ.
В январе — марте чистый отток капитала из России составил $64,2 млрд по сравнению с $17,5 млрд за I квартал 2021 г. Выше квартальный показатель поднимался в октябре — декабре 2014 г., тогда он составил $75,8 млрд, а в целом за год — $152,1 млрд. В прошлом году чистый отток капитала из России вырос до $72,6 млрд против $50,3 млрд годом ранее.
Профицит текущих операций в I квартале 2022 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $22,5 млрд до $58,2 млрд. Положительное сальдо внешней торговли России также выросло в 2,6 раза — с $25,8 млрд до $66,3 млрд.
Иностранные инвесторы начали выводить свои активы из России после начала военной операции на Украине и введения жестких западных санкций. Власти приняли ряд мер, чтобы ограничить объемы вывода капитала, в том числе запретив брокерам исполнять поручения иностранных инвесторов по продаже ценных бумаг.