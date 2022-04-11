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Финансы

Отток капитала из России в I квартале достиг максимума с 2014 года

Ведомости

Чистый отток капитала частного сектора из России за I квартал 2022 г. достиг максимального значения с 2014 г., следует из оценки платежного баланса от ЦБ.

В январе — марте чистый отток капитала из России составил $64,2 млрд по сравнению с $17,5 млрд за I квартал 2021 г. Выше квартальный показатель поднимался в октябре — декабре 2014 г., тогда он составил $75,8 млрд, а в целом за год — $152,1 млрд. В прошлом году чистый отток капитала из России вырос до $72,6 млрд против $50,3 млрд годом ранее.

Профицит текущих операций в I квартале 2022 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $22,5 млрд до $58,2 млрд. Положительное сальдо внешней торговли России также выросло в 2,6 раза — с $25,8 млрд до $66,3 млрд.

Иностранные инвесторы начали выводить свои активы из России после начала военной операции на Украине и введения жестких западных санкций. Власти приняли ряд мер, чтобы ограничить объемы вывода капитала, в том числе запретив брокерам исполнять поручения иностранных инвесторов по продаже ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных