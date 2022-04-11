Отток капитала из России в I квартале достиг максимума с 2014 года

В январе — марте чистый отток капитала из России составил $64,2 млрд по сравнению с $17,5 млрд за I квартал 2021 г. Выше квартальный показатель поднимался в октябре — декабре 2014 г., тогда он составил $75,8 млрд, а в целом за год — $152,1 млрд. В прошлом году чистый отток капитала из России вырос до $72,6 млрд против $50,3 млрд годом ранее.