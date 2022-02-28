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Финансы

ЦБ запретил брокерам принимать от иностранных инвесторов заявки на продажу ценных бумаг

Предписание начнет действовать с 7:00 утра 28 февраля
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России предписал российским брокерам с 7:00 мск 28 февраля приостановить продажу ценных бумаг по поручениям иностранных инвесторов физлиц и юрлиц. Копию документа опубликовали несколько финансовых Telegram-каналов.

Его подлинность «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к ЦБ. По его словам, 27 февраля в Банке России было совещание с индустрией, в ходе которого регулятор предупредил о намерении дать соответствующее предписание. Еще один собеседник – участник рынка ценных бумаг – сказал, что, «судя по всему, это правда». О разосланном документе также написал РБК. «Ведомости» направили запрос в Банк России.

Предписание, подписанное зампредом ЦБ Филиппом Габунией, действует до его отмены самим регулятором. Брокерские компании также должны направить в Банк России отчет о приостановке операций.

Что делать инвесторам на фоне сильнейшего обвала фондового рынка

Частные инвесторы просят приостановить торги на фондовом и срочном рынках России

На Московской бирже утренние торги (дополнительная сессия) начинаются в 7:00 утра по московскому времени, но 28 февраля будут только основные торги, предупредила площадка: в 9:50 будет открытие, а с 10:00 – основные торги.

СПБ биржа – основная площадка для торговли иностранными акциями – 28 февраля решила приостановить торги для физлиц: с 07:00 мск площадка планирует запустить торги в режиме переговорных сделок – они доступны инвестиционным компаниям, но не частным инвесторам.

24 февраля падение российского фондового рынка оказалось сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%.

Частные инвесторы начали массово приходить на фондовый рынок в 2020 г., когда искали альтернативу рекордно низким депозитным ставкам: сейчас на Мосбирже 17,4 млн инвесторов. В январе они вложили в акции на площадке 101,7 млрд руб., в биржевые фонды – 2,1 млрд руб., в облигации – 26,3 млрд руб., отмечается на сайте Мосбиржи.

Розничные инвесторы на фоне обвала рынка уже обратились с петицией (опубликована на сайте change.org) о немедленной приостановке торгов на фондовом и срочном российских рынках. В результате большого количества маржин-коллов многие инвесторы либо потеряли половину своих активов, либо вовсе лишились их и даже остались должны брокерам, говорится в петиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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