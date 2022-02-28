ЦБ запретил брокерам принимать от иностранных инвесторов заявки на продажу ценных бумаг

Его подлинность «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к ЦБ. По его словам, 27 февраля в Банке России было совещание с индустрией, в ходе которого регулятор предупредил о намерении дать соответствующее предписание. Еще один собеседник – участник рынка ценных бумаг – сказал, что, «судя по всему, это правда». О разосланном документе также написал РБК. «Ведомости» направили запрос в Банк России.