Газета
Финансы

Орешкин заявил о возможном снижении ЦБ ключевой ставки 22 июля

Ведомости

Банк России 22 июля может принять решение о снижении ключевой ставки. Об этом заявил в субботу помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Известия» в консенсус-прогнозе также сообщали, что на заседании на следующей неделе Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%.

15 июня зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предположил, что Центробанк уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о присоединении 70 иностранных банков к российскому аналогу SWIFT

10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню. В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал регулятор, но полностью они еще не проявились. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных