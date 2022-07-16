Орешкин заявил о возможном снижении ЦБ ключевой ставки 22 июля

10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню. В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.