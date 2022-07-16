Орешкин заявил о возможном снижении ЦБ ключевой ставки 22 июля
Банк России 22 июля может принять решение о снижении ключевой ставки. Об этом заявил в субботу помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.
«Известия» в консенсус-прогнозе также сообщали, что на заседании на следующей неделе Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%.
15 июня зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предположил, что Центробанк уже в 2022 г. может опустить ключевую ставку до 8% из-за непредсказуемых изменений экономической ситуации во всем мире.
10 июня совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Таким образом, ключевая ставка вернулась к докризисному уровню. В своем заявлении регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако инфляция замедляется быстрее, а снижение экономической активности – в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что последствия санкций против России пока менее острые, чем ожидал регулятор, но полностью они еще не проявились. По ее словам, в настоящее время идет структурная перестройка экономики, поэтому пока рано делать какие-то выводы.