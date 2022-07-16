Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было
Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в межбанковской системе SWIFT, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».
«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <...> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС).
По мнению Орешкина, мир использовал доллар и евро, так как это было удобно. Он отметил, что Россия и Китай используют валюту «по привычке». Чиновник считает, что сейчас сложилась ситуация, благоприятная для роста юаней и рублевых оборотов.
«Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — добавил он.
После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», «Россия», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж. Позже от системы были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.
В конце июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что более 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. Регулятор создал СПФС в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В частности, такие санкции рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС. Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. СПФС насчитывает около 400 пользователей, в том числе российские и иностранные банки и компании.
Ранее «Ведомости» сообщали, что все больше российских банков подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях: представители Росбанка и Газпромбанка. Эксперты отмечали, что она все же не сможет в полной мере заменить SWIFT.