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Финансы

Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было

Ведомости

Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в межбанковской системе SWIFT, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <...> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС).

По мнению Орешкина, мир использовал доллар и евро, так как это было удобно. Он отметил, что Россия и Китай используют валюту «по привычке». Чиновник считает, что сейчас сложилась ситуация, благоприятная для роста юаней и рублевых оборотов.

«Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», — добавил он.

Ранее по теме: «Тинькофф банк» приостановил исходящие SWIFT-переводы

После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», «Россия», НовикомбанкПромсвязьбанкСовкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж. Позже от системы были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.

В конце июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что более 70 иностранных банков из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. Регулятор создал СПФС в 2014 г. после того, как в связи с присоединением Крыма был впервые поднят вопрос об отключении России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. В частности, такие санкции рекомендовал ввести Европарламент Совету ЕС. Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых организаций в более чем 200 странах мира. СПФС насчитывает около 400 пользователей, в том числе российские и иностранные банки и компании.

Ранее «Ведомости» сообщали, что все больше российских банков подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях: представители Росбанка и Газпромбанка. Эксперты отмечали, что она все же не сможет в полной мере заменить SWIFT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных