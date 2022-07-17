Сбербанк начал рефинансировать оформленную по высоким ставкам ипотеку

В середине июня пресс-служба Сбербанка со ссылкой на первого зампредседателя правления Кирилла Царева сообщила, что клиенты Сбербанка смогут в июле снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая этого года по ставке от 13,9%. Сообщалось, что снизить ставку можно будет по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.