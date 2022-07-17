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Финансы

Сбербанк начал рефинансировать оформленную по высоким ставкам ипотеку

Ведомости

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов, которые клиенты получили весной по ставке от 13,9%, сообщил председатель правления банка Герман Греф.

«Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец мая по ставке от 13,9%», — сказал Греф после церемонии открытия фонтана в Дербенте (цитата по «Интерфаксу»).

До 15 октября клиенту банка могут один раз снизить ставку по действующей ипотеке до 12,5% или 11,5% в зависимости от условий страхования жизни, отметил Греф. По его словам, ипотечный рынок стал восстанавливаться: ставки вернулись на уровень допандемийного 2019 г.

Сейчас приобрести жилье по базовым ипотечным программам банка можно по ставке от 10,5%. В кредитном учреждении ожидают, что объемы выдачи ипотечных займов снизятся, но не критично. 

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«Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной», — сказал Греф.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. После этого Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%, ВТБ – до 15,3%, РСХБ – до минимум 15,75%, а ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем ЦБ постепенно снизил ключевую ставку, и 10 июня она вернулась на уровень 9,5%. Ставка по льготной ипотеке сейчас составляет 9% годовых.

В середине июня пресс-служба Сбербанка со ссылкой на первого зампредседателя правления Кирилла Царева сообщила, что клиенты Сбербанка смогут в июле снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая этого года по ставке от 13,9%. Сообщалось, что снизить ставку можно будет по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.

Общественное движение «Общероссийский народный фронт «За Россию» (ОНФ) попросило Минстрой законодательно разрешить рефинансировать льготную ипотеку, писали ранее «Ведомости». Минстрой поддерживает предложение о рефинансировании льготной ипотеки на первичном рынке жилья, сообщал в конце июня через представителя замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он уточнил, что сейчас вопрос прорабатывается совместно с Минфином.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных