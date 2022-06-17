Сбербанк разрешит клиентам снизить ставку по взятой весной ипотеке

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. После этого Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%, ВТБ – до 15,3%, РСХБ – до минимум 15,75%, а ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем ЦБ постепенно снизил ключевую ставку, и 10 июня она вернулась на уровень 9,5%. Ставка по льготной ипотеке сейчас составляет 9% годовых.