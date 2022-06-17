Сбербанк разрешит клиентам снизить ставку по взятой весной ипотеке
Клиенты Сбербанка смогут в июле снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая этого года по ставке от 13,9%, сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на первого зампредседателя правления Кирилла Царева. Снизить ставку можно будет по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.
«Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз», — отметили в банке.
Царев пояснил, что ипотека – это основной инструмент, который помогает россиянам решить жилищный вопрос. Сбербанк решил дать возможность снизить ставку по ипотеке, чтобы облегчить финансовую нагрузку своих клиентов.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. После этого Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%, ВТБ – до 15,3%, РСХБ – до минимум 15,75%, а ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем ЦБ постепенно снизил ключевую ставку, и 10 июня она вернулась на уровень 9,5%. Ставка по льготной ипотеке сейчас составляет 9% годовых.