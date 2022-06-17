Газета
Финансы

Сбербанк разрешит клиентам снизить ставку по взятой весной ипотеке

Ведомости

Клиенты Сбербанка смогут в июле снизить ставку по ипотеке, которую они оформили с 1 марта по 30 мая этого года по ставке от 13,9%, сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на первого зампредседателя правления Кирилла Царева. Снизить ставку можно будет по всем ипотечным продуктам, кроме госпрограмм.

«Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз», — отметили в банке.

Царев пояснил, что ипотека – это основной инструмент, который помогает россиянам решить жилищный вопрос. Сбербанк решил дать возможность снизить ставку по ипотеке, чтобы облегчить финансовую нагрузку своих клиентов.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых. После этого Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 18,6%, ВТБ – до 15,3%, РСХБ – до минимум 15,75%, а ставка по льготной ипотеке выросла до 12%. Затем ЦБ постепенно снизил ключевую ставку, и 10 июня она вернулась на уровень 9,5%. Ставка по льготной ипотеке сейчас составляет 9% годовых.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных