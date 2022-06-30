Минстрой выступил за рефинансирование льготной ипотеки

Опрошенные «Ведомостями» банки в целом поддерживали идею рефинансирования, но отмечали, что сам механизм должен быть хорошо продуман. Для банков это дополнительные операционные расходы, отмечал директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. Рефинансирование ипотеки выгодно при разнице между текущим и новым кредитом в процентной ставке не менее 1–2 п. п., остатке долга по текущему кредиту не менее 1,5–2 млн руб. и оставшемся сроке кредита не менее четырех лет, отмечает зампред правления банка Дом.РФ Алексей Косяков. Необходимо учесть все расходы на проведение новой ипотечной сделки, отмечала начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева: регистрация права собственности на недвижимость, затраты на страхование и оценку стоимости квартиры.