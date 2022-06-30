Минстрой выступил за рефинансирование льготной ипотеки

Минстрой выступил за рефинансирование льготной ипотекиСейчас совместно с Минфином, который пока против, они прорабатывают меру
Минстрой России поддерживает предложение о рефинансировании льготной ипотеки на первичном рынке жилья, передал «Ведомостям» через представителя заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он уточнил, что сейчас вопрос прорабатывается совместно с Минфином.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Общественное движение «Общероссийский народный фронт «За Россию» (ОНФ) попросило Минстрой законодательно разрешить рефинансировать льготную ипотеку, писали ранее «Ведомости». В действующем законодательстве зафиксировано право рефинансировать кредиты, в том числе жилищные, но не льготные – для этого отсутствуют необходимые правовые нормы, говорилось в письме ОНФ, направленном в Минстрой.
Из-за резкого повышения ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% с 1 апреля ставка по программе с господдержкой выросла с 7 до 12%. Но ЦБ затем начал стремительно снижать ставку, и уже с 1 мая стоимость льготной ипотеки снизилась до 9%, а сейчас она вернулась на докризисный уровень – 7%. Банки рефинансируют обычно рыночные займы минимум через полгода–год после заключения договора. Но в условиях быстрого снижения ставок некоторые игроки начали делать исключения, давая возможность клиентам снизить стоимость ипотеки, взятой весной по высоким ставкам.
Пока что Минфин против рефинансирования льготной ипотеки: 23 июня замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство не раз обсуждало вопрос рефинансирования льготных ипотечных кредитов, но решило отказаться от этой идеи. По словам Моисеева, программа ипотеки с господдержкой нацелена на обеспечение удовлетворения потребности в жилье. «Те люди, которые купили, они уже купили, а мы хотим, чтобы новые люди покупали новые квартиры. Вот это основная задача», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).
Невозможность рефинансирования льготной ипотеки снижает текущий потенциал отечественного жилищного рынка, так как граждане могут отложить приобретение жилья на отдаленную перспективу в силу вероятности дальнейшего снижения процентной ставки, считают в ОНФ.
Также Стасишин напомнил, что Владимир Путин дал поручение о приросте в 2022 г. ипотечного портфеля на 2,5 трлн руб. В условиях снижения ключевой ставки ЦБ, а также в рамках исполнения поручения президента, в августе будет проанализирована динамика выдачи льготной ипотеки, в том числе на вторичном рынке, сказал Стасишин.
В случае, если выдача ипотеки на вторичном рынке не будет достигать показателей прошлого года (большинство семей улучшали свои жилищные условия, продавая вторичное жилье и покупая первичное), Минстрой будет выступать с предложениями о дополнительной поддержке рынка ипотечного кредитования вторичного жилья, сказал Стасишин.
Опрошенные «Ведомостями» банки в целом поддерживали идею рефинансирования, но отмечали, что сам механизм должен быть хорошо продуман. Для банков это дополнительные операционные расходы, отмечал директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич. Рефинансирование ипотеки выгодно при разнице между текущим и новым кредитом в процентной ставке не менее 1–2 п. п., остатке долга по текущему кредиту не менее 1,5–2 млн руб. и оставшемся сроке кредита не менее четырех лет, отмечает зампред правления банка Дом.РФ Алексей Косяков. Необходимо учесть все расходы на проведение новой ипотечной сделки, отмечала начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева: регистрация права собственности на недвижимость, затраты на страхование и оценку стоимости квартиры.
К тому же важно учесть, как банку в случае рефинансирования будут выплачивать субсидии из бюджета, так как снижение ставки приводит к снижению маржи (размер компенсации банкам напрямую зависит от уровня ключевой ставки. – «Ведомости»), говорит директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич