Греф рассказал о двух способах сдерживания курса рубля
Рубль укрепился в связи с накоплением валюты на банковских счетах и санкциями, сдержать его укрепление можно двумя способами, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Первой причиной укрепления национальной валюты Греф назвал сложности с переводом денег за границу из-за финансовых санкций, в результате чего валюта начала накапливаться на банковских счетах.
«Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта», — сказал глава Сбербанка журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса в Дербенте (цитата по «РИА Новости»).
Греф отметил, что покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Министерство финансов рассматривает возможность покупок юаня и других мягких валют. Затем ситуация с курсом изменится за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами, прогнозирует Греф.
Глава Минфина Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» назвал курс рубля плавающим и заявил, что «доллар по 50 – не наша новая реальность».
«Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, т. е. те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — сказал министр.