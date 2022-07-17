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Финансы

Греф рассказал о двух способах сдерживания курса рубля

Ведомости

Рубль укрепился в связи с накоплением валюты на банковских счетах и санкциями, сдержать его укрепление можно двумя способами, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Первой причиной укрепления национальной валюты Греф назвал сложности с переводом денег за границу из-за финансовых санкций, в результате чего валюта начала накапливаться на банковских счетах. 

«Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта», — сказал глава Сбербанка журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса в Дербенте (цитата по «РИА Новости»).

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Греф отметил, что покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Министерство финансов рассматривает возможность покупок юаня и других мягких валют. Затем ситуация с курсом изменится за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами, прогнозирует Греф.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» назвал курс рубля плавающим и заявил, что «доллар по 50 – не наша новая реальность».

«Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, т. е. те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — сказал министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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