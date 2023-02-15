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Финансы

ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участников СВО и членов их семей

Ведомости

Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые выданы участникам спецоперации и членам их семей, передает ТАСС со ссылкой на информационное письмо регулятора.

«При классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, возникших из условий кредитных договоров, заключенных с заемщиками до даты возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств и по 31 декабря 2023 года, уполномоченным органом управления кредитных организаций (КО) по 31 января 2024 года может быть принято решение о неухудшении в течение льготного периода оценки финансового положения заемщиков КО, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения, категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате возникновения у военнослужащих или служащих обстоятельств», – следует из пьсьма.

Данный шаг направлен на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей, пояснили в Центробанке.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября 2022 г. по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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