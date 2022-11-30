ЦБ разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и их семей
Банк России предоставит кредитным организациям право не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Проводится работа в целях закрепления соответствующих норм в Инструкции № 199-И: возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них», – говорится в сообщении.
Регулятор добавил, что готовит соответствующее информационное письмо.
После объявления в России частичной мобилизации, для призванных в рамках нее на службу граждан разработали различные льготы. В частности, 20 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.
«Единая Россия» 30 ноября внесла в Госдуму поправки о запрете на арест денежных средств на счетах участников специальной военной операции. Несмотря на запрет банкам и приставам списывать средства участников СВО в рамках исполнительного производства, у них остается возможность арестовывать их счета, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.