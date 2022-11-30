ЦБ разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и их семей

После объявления в России частичной мобилизации, для призванных в рамках нее на службу граждан разработали различные льготы. В частности, 20 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.