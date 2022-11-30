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Финансы

ЦБ разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и их семей

Ведомости

Банк России предоставит кредитным организациям право не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Проводится работа в целях закрепления соответствующих норм в Инструкции № 199-И: возможность принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков-военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности кредитования для них», – говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что готовит соответствующее информационное письмо.

После объявления в России частичной мобилизации, для призванных в рамках нее на службу граждан разработали различные льготы. В частности, 20 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года.

«Единая Россия» 30 ноября внесла в Госдуму поправки о запрете на арест денежных средств на счетах участников специальной военной операции. Несмотря на запрет банкам и приставам списывать средства участников СВО в рамках исполнительного производства, у них остается возможность арестовывать их счета, сообщил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных