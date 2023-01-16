Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности
Российских предпринимателей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, освободили от необходимости предоставлять статистическую отчетность, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«[Документ] предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы», – говорится в сообщении.
Новая мера позволит таким предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц».
22 октября правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных, которая распространяется также и на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.