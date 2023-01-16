Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».