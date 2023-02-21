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Финансы

«Сбер» отменит комиссии за операции по счетам военнослужащих

Ведомости

Сбербанк может отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих, если они есть, передает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Германа Грефа.

«У нас комиссий практически уже нет за переводы. А для участников СВО [специальной военной операции], я узнаю. Если они есть, думаю, что отменим. Спасибо за вопрос», – сказал Греф агентству.

Ранее Центробанк разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые выданы участникам спецоперации и членам их семей. Регулятор пояснил, что данный шаг направлен на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября 2022 г. по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц».

Ранее по теме: Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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