«Сбер» отменит комиссии за операции по счетам военнослужащих
«У нас комиссий практически уже нет за переводы. А для участников СВО [специальной военной операции], я узнаю. Если они есть, думаю, что отменим. Спасибо за вопрос», – сказал Греф агентству.
Ранее Центробанк разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, которые выданы участникам спецоперации и членам их семей. Регулятор пояснил, что данный шаг направлен на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября 2022 г. по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Мобилизованным гражданам предоставили различные льготы. В частности, 20 октября Путин подписал закон о кредитных каникулах для предпринимателей, призванных на военную службу. Данная льгота позволяет малому и среднему бизнесу получить кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Обратиться к кредитору за мерой поддержки мобилизованные и их родственники смогут до конца следующего года. Также закон разрешает мобилизованным «осуществлять предпринимательскую деятельность через доверенных лиц».