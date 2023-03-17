Google Play удалил приложения ряда попавших под санкции российских банков

Некоторые попавшие под санкции банки пытались найти способы, как дать своим клиентам с техникой Apple полноценно пользоваться функционалом их приложений. В частности, в мае 2022 г. в App Store появилась копия «ВТБ онлайн» – «Прайм баланс», в августе того же года для устройств на базе iOS выпустили приложение СБОЛ, которое полностью копировало «Сбербанк онлайн». Но позже эти приложения исчезли из App Store. В декабре 2022 г. в App Store появился аналог мобильного приложения Альфа-банка под названием «Деньги всем», но оно было тоже удалено. Сейчас вход в мобильное приложение банков доступен через браузер.