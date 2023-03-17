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Google Play удалил приложения ряда попавших под санкции российских банков

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Google Play удалил приложения нескольких российских банков, которые ранее попали под санкции, сообщают «РИА Новости». Речь идет о банках «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», СДМ-банк, «Зенит», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), Ланта-банк и Металлинвестбанк.

Минфин США расширил санкционный список российских банков, включив в него вышеупомянутые кредитные организации, в конце февраля. Наложенные на банки ограничения (SDN-лист) подразумевают полную блокировку имущества на территории США и запрет на любые транзакции в американские юрисдикции.

В марте из App Store пропали приложения банков «Зенит», «Уралсиб», «Левобережный», «Приморье», СДМ-банк, Металлинвестбанк. Ранее из магазина приложений также пропали приложения «Тинькофф» и МТС-банка.

В марте 2022 г. из App Store и Play Market пропали приложения банков ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка. В апреле того же года Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store.

Некоторые попавшие под санкции банки пытались найти способы, как дать своим клиентам с техникой Apple полноценно пользоваться функционалом их приложений. В частности, в мае 2022 г. в App Store появилась копия «ВТБ онлайн» – «Прайм баланс», в августе того же года для устройств на базе iOS выпустили приложение СБОЛ, которое полностью копировало «Сбербанк онлайн». Но позже эти приложения исчезли из App Store. В декабре 2022 г. в App Store появился аналог мобильного приложения Альфа-банка под названием «Деньги всем», но оно было тоже удалено. Сейчас вход в мобильное приложение банков доступен через браузер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных