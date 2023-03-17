Google Play удалил приложения ряда попавших под санкции российских банков
Минфин США расширил санкционный список российских банков, включив в него вышеупомянутые кредитные организации, в конце февраля. Наложенные на банки ограничения (SDN-лист) подразумевают полную блокировку имущества на территории США и запрет на любые транзакции в американские юрисдикции.
В марте 2022 г. из App Store и Play Market пропали приложения банков ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка. В апреле того же года Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store.
Некоторые попавшие под санкции банки пытались найти способы, как дать своим клиентам с техникой Apple полноценно пользоваться функционалом их приложений. В частности, в мае 2022 г. в App Store появилась копия «ВТБ онлайн» – «Прайм баланс», в августе того же года для устройств на базе iOS выпустили приложение СБОЛ, которое полностью копировало «Сбербанк онлайн». Но позже эти приложения исчезли из App Store. В декабре 2022 г. в App Store появился аналог мобильного приложения Альфа-банка под названием «Деньги всем», но оно было тоже удалено. Сейчас вход в мобильное приложение банков доступен через браузер.