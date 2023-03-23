Убыток Центробанка Нидерландов в 2022 году достиг почти 500 млн евро

Кроме того, нидерландскому ЦБ пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов. Однако теперь DNB не сможет выплачивать дивиденды нидерландскому государству. Из отчета также следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.