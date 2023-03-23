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Финансы

Убыток Центробанка Нидерландов в 2022 году достиг почти 500 млн евро

Ведомости

Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил об убытках около полумиллиарда евро в 2022 г. из-за резкого роста процентных ставок. Этот показатель стал наихудшим с 1931 г., следует из отчета регулятора.

DNB планирует получить первую прибыли только через пять лет, в 2028 г., говорится в документе. Об этом сценарии предупреждали в сентябре прошлого года – тогда президент DNB Клаас Кнот заявил, что из-за более высоких процентных ставок банк потерял больше денег, а скупленные в последние годы облигации перестали приносить доход.

Кроме того, нидерландскому ЦБ пришлось изъять 460 млн евро из ранее созданных буферов. Однако теперь DNB не сможет выплачивать дивиденды нидерландскому государству. Из отчета также следует, что банк может получить убыток в 3 млрд евро в этом году, а негативная динамика может сохраниться и после 2023 г.

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Издание Business Insider Nederland отметило, что в последний раз DNB понес убытки в 1931 г. Тогда нидерландский банк понес убытки по британским фунтам стерлингов после отказа Великобритании от золотого стандарта.

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного – в агентстве ожидают роста ставки ФРС и допускают, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что решила повысить базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых. В ведомстве объяснили это стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Сегодня, 23 марта, о повышении ставки на 0,25 п. п. – до 4,25% – также сообщил Банк Англии.

Ранее по теме: Moody’s ухудшило прогноз по состоянию банковской системы США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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