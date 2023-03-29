Клиенты вывели $1,6 млрд с криптобиржи Binance после подачи иска CFTC

CFTC мотивировала свой иск тем, что Binance как минимум с 2019 г. систематически нарушала правила торговли криптовалютными деривативами и умышленно уклонялась от соблюдения законодательства США, при этом ее усилия по соблюдению требований были «фиктивными», писали Bloomberg и Reuters. Регулятор также отметил, что Binance, несмотря на публичные ограничения в торговле для клиентов из США, сама рассказывала VIP-клиентам, как их обходить. CFTC намерена добиться денежных штрафов, аннулирования доходов, полученных нечестным путем, а также запретов на торговлю и регистрацию.