Клиенты вывели $1,6 млрд с криптобиржи Binance после подачи иска CFTC
Инвесторы вывели криптовалюту на сумму $1,6 млрд с крупнейшей криптобиржи Binance после того, как стало известно об иске к площадке от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Об этом сообщили аналитики профильного поставщика данных Nansen, передает Reuters.
Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на этот же источник, что отток средств за последние семь дней превысил $2 млрд.
Иск к Binance и ее главе Чангпенгу Чжао американский регулятор подал в понедельник, 27 марта. За последние 24 часа отток средств составил $852 млн при среднем суточном показателе $385 млн за последние две недели. При этом аналитики отметили, что отток оказался существенно ниже по сравнению с 13 декабря прошлого года, когда инвесторы вывели из Binance $3 млрд на фоне опасений по поводу состояния финансовых резервов площадки.
CFTC мотивировала свой иск тем, что Binance как минимум с 2019 г. систематически нарушала правила торговли криптовалютными деривативами и умышленно уклонялась от соблюдения законодательства США, при этом ее усилия по соблюдению требований были «фиктивными», писали Bloomberg и Reuters. Регулятор также отметил, что Binance, несмотря на публичные ограничения в торговле для клиентов из США, сама рассказывала VIP-клиентам, как их обходить. CFTC намерена добиться денежных штрафов, аннулирования доходов, полученных нечестным путем, а также запретов на торговлю и регистрацию.
Чжао назвал иск «неожиданным и разочаровывающим», отметив, что исковое заявление содержит неполное изложение фактов и неверную характеристику ряда изложенных проблем.