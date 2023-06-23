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Финансы

Производитель компьютеров «Аквариус» может провести IPO в перспективе трех лет

Ведомости

Российский производитель компьютерной техники «Аквариус» в перспективе ближайших трех лет может провести IPO, рассказал «Интерфаксу» президент «Производственной компании Аквариус» Владимир Степанов.

«В перспективе года можем выйти на выпуск облигаций, а на IPO – через три года. Для начала, вероятно, будем делать первичное размещение. Такие планы есть, если ситуация будет развиваться необходимым нам образом», – сообщил он агентству.

Объем средств, которые компания собирается привлечь на фондовом рынке, Степанов не назвал. По его словам, компания намерена использовать эти средства в том числе для наращивания производственных мощностей и технологического развития.

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В конце марта директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова сообщила, что в 2023 г. около десяти компаний могут провести IPO на Мосбирже «при благоприятных рыночных условиях». По ее словам, IPO могут провести эмитенты из «новой экономики» – финтехкомпании, ритейлеры. «Те, кому нужен капитал для быстрого роста», – уточнила Логинова.

В апреле на российском рынке прошло первое в 2023 г. IPO. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, «дочка» Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), провел IPO на Московской бирже, в ходе которого привлек почти 179 млн руб.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что у среднего и малого бизнеса в России есть потенциал для выхода на биржу, в такие компании готовы вкладывать средства. Набиуллина отмечала, что есть площадка на Московской бирже «Сектор роста», которая развивается, хотя туда пока выходит не очень много малых компаний. Глава регулятора также напомнила о планах ЦБ разрешить выход среднего и малого бизнеса в сектор инноваций и инвестиций. В ЦБ, по ее словам, считают, что для малого и среднего бизнеса недооцениваются возможности привлечения средств через рынок капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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