Производитель компьютеров «Аквариус» может провести IPO в перспективе трех лет

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что у среднего и малого бизнеса в России есть потенциал для выхода на биржу, в такие компании готовы вкладывать средства. Набиуллина отмечала, что есть площадка на Московской бирже «Сектор роста», которая развивается, хотя туда пока выходит не очень много малых компаний. Глава регулятора также напомнила о планах ЦБ разрешить выход среднего и малого бизнеса в сектор инноваций и инвестиций. В ЦБ, по ее словам, считают, что для малого и среднего бизнеса недооцениваются возможности привлечения средств через рынок капитала.