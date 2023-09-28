Силуанов заявил об отсутствии секвестра в бюджете
Расходы федерального бюджета в 2023 г. составят 33 трлн руб., речи о секвестре нет, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«В этом году расходы составят 33 трлн руб., в следующем – 36,6 трлн. Где здесь секвестр?» – ответил он на просьбу депутата Андрея Макарова прокомментировать секвестр.
По словам Силуанова, бюджет «нормальный, здоровый». «То, что вы называете секвестром, – это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты», – сказал министр на Московском финансовом форуме. Речь идет о 500 млрд руб. перенаправляемых расходов.
В июле источники «Ведомостей» рассказывали, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. По словам одного из собеседников, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.
22 сентября правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на следующий плановый период 22 сентября. В документе указали, что доходы казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что кабмин «старался минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Проект бюджета внесут в Государственную думу 29 сентября.