Силуанов заявил об отсутствии секвестра в бюджете

22 сентября правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на следующий плановый период 22 сентября. В документе указали, что доходы казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что кабмин «старался минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Проект бюджета внесут в Государственную думу 29 сентября.