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Финансы

Силуанов заявил об отсутствии секвестра в бюджете

Ведомости

Расходы федерального бюджета в 2023 г. составят 33 трлн руб., речи о секвестре нет, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году расходы составят 33 трлн руб., в следующем – 36,6 трлн. Где здесь секвестр?» – ответил он на просьбу депутата Андрея Макарова прокомментировать секвестр.

По словам Силуанова, бюджет «нормальный, здоровый». «То, что вы называете секвестром, – это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты», – сказал министр на Московском финансовом форуме. Речь идет о 500 млрд руб. перенаправляемых расходов.

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В июле источники «Ведомостей» рассказывали, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям. По словам одного из собеседников, общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб.

22 сентября правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на следующий плановый период 22 сентября. В документе указали, что доходы казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом в 1,6 трлн руб. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что кабмин «старался минимизировать дефицит бюджета, насколько это возможно». Покрывать его прежде всего будут за счет заимствований, добавил он. Проект бюджета внесут в Государственную думу 29 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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