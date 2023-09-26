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Экономика

В Совфеде назвали дату внесения проекта нового федерального бюджета в Госдуму

Ведомости

Проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. внесут в Государственную думу 29 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Все основные наши предложения в отношении бюджета на будущую трехлетку мы отразили в постановлении Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на очередной бюджетный цикл», – отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба верхней палаты.

Парламентарий добавил, что проект бюджета уже прошел слушания в Совфеде. По сути, они являются «нулевым чтением» и стартом рассмотрения документа. 

Артамонов отметил, что бюджет страны на следующие три года получился непростым, как и в 2021-2022 гг. Однако стимулирование бюджета и введение новых мер поддержки бизнеса уже сейчас повысили экономическую активность в стране и тенденция должна сохраниться, подчеркнул сенатор.

Ранее по теме: Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2024 год

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на следующий плановый период 22 сентября. В документе указали, что доходы казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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