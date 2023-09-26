В Совфеде назвали дату внесения проекта нового федерального бюджета в Госдуму

Артамонов отметил, что бюджет страны на следующие три года получился непростым, как и в 2021-2022 гг. Однако стимулирование бюджета и введение новых мер поддержки бизнеса уже сейчас повысили экономическую активность в стране и тенденция должна сохраниться, подчеркнул сенатор.