В Совфеде назвали дату внесения проекта нового федерального бюджета в Госдуму
Проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. внесут в Государственную думу 29 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«Все основные наши предложения в отношении бюджета на будущую трехлетку мы отразили в постановлении Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на очередной бюджетный цикл», – отметил сенатор, его слова приводит пресс-служба верхней палаты.
Парламентарий добавил, что проект бюджета уже прошел слушания в Совфеде. По сути, они являются «нулевым чтением» и стартом рассмотрения документа.
Артамонов отметил, что бюджет страны на следующие три года получился непростым, как и в 2021-2022 гг. Однако стимулирование бюджета и введение новых мер поддержки бизнеса уже сейчас повысили экономическую активность в стране и тенденция должна сохраниться, подчеркнул сенатор.
Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на следующий плановый период 22 сентября. В документе указали, что доходы казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые.