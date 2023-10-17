Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2023 году чуть превысит 1% ВВП

Согласно прогнозу Минэка, в 2023 г. рост ВВП России составит порядка 2,8%, а в 2024 г. – 2,3 п. п. Предполагается, что цена на нефть марки Brent в 2023 г. составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель. Согласно прогнозу, к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.