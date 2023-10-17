Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2023 году чуть превысит 1% ВВП
Дефицит российского федерального бюджета по итогам текущего года окажется меньше прогноза и составит чуть более 1% ВВП, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.
«Несмотря на все ограничения и вызовы, нестабильность в мировой экономике, финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво. Показатели дефицита бюджета ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета порядка одного с небольшим процентов, что ниже запланированных 2%», – сказал он.
В 2024 г., а также 2025-2026 гг. Минфин планирует дефицит бюджета РФ на уровне ниже 1% ВВП, добавил министр. Экономика РФ вырастет по итогам года на 2,8%, отметил он.
Согласно действующему бюджету на 2023-2025 гг., дефицит бюджета в 2023 г. составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП). В июле Силуанов в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил, что дефицит бюджета по итогам года может составить 2–2,5% ВВП. При этом уже в начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП.
По проекту бюджета, доходы федеральной казны в 2024 г. составят 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы – 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП). Таким образом, бюджет на следующий год сверстан с дефицитом 1,6 трлн руб. По оценке кабмина, ненефтегазовые поступления вдвое превысят нефтегазовые. 36,6 трлн руб. – это предельный прогнозируемый размер расходов в 2024 г. Мишустин объяснил его значительным увеличением финансирования мер по реализации послания президента Федеральному собранию.
Согласно прогнозу Минэка, в 2023 г. рост ВВП России составит порядка 2,8%, а в 2024 г. – 2,3 п. п. Предполагается, что цена на нефть марки Brent в 2023 г. составит $83,5 за баррель. В 2025 г. показатель вырастет до $85 за баррель, а к 2026 г. – снизится до $76. Экспортные цены на российскую нефть будут держаться на уровне $70 за баррель. Согласно прогнозу, к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.