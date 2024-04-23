Суд принял обеспечительные меры по иску ВТБ к JPMorgan на почти $440 млн
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JPMorgan утверждает, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Заявление было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после отправки в феврале и марте писем с требованием вернуть заблокированные средства.
В случае если ВТБ выиграет суд в России, то он попытается арестовать активы JPMorgan за рубежом, опасаются в американском банке. При этом JPMorgan не может вернуть истцу $439,5 млн, поскольку это запрещает американское законодательство.
После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.