Суд принял обеспечительные меры по иску ВТБ к JPMorgan на почти $440 млн

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.