Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля
С 1 июля Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам, сообщает пресс-служба банка.
«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 г. по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», – говорится в сообщении.
Данное решение принято из-за предписаний европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий банка.
Австрийская банковская группа RBI, «дочкой» которой является Райффайзенбанк, находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. С 1 июня Райффайзенбанк перестал открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». При этом счета, открытые до 1 июня, сохранились. С 10 июня банк прекратил проводить исходящие денежные переводы в долларах США.