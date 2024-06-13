Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля

Ведомости

С 1 июля Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам, сообщает пресс-служба банка.

«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 г. по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», – говорится в сообщении.

Данное решение принято из-за предписаний европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в России, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий банка.

12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. Кроме того, в санкционный список попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. 13 июня Банк России сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным.

Австрийская банковская группа RBI, «дочкой» которой является Райффайзенбанк, находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. С 1 июня Райффайзенбанк перестал открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». При этом счета, открытые до 1 июня, сохранились. С 10 июня банк прекратил проводить исходящие денежные переводы в долларах США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных