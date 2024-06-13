Райффайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля

Австрийская банковская группа RBI, «дочкой» которой является Райффайзенбанк, находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе из-за деятельности банка в России. С 1 июня Райффайзенбанк перестал открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой». При этом счета, открытые до 1 июня, сохранились. С 10 июня банк прекратил проводить исходящие денежные переводы в долларах США.