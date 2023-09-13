ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на спецдепозитарную деятельность

ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на спецдепозитарную деятельностьВ финансовой организации отметили, что изменений в работе банка, дочерних структур и для клиентов не последует
Банк России аннулировал лицензию, выданную в 2008 г. АО «Райффайзенбанк» на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, говорится в сообщении регулятора. Это произошло на основании заявления об отказе от нее, уточнили в Центробанке.
Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 г. перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию «РБРУ Специализированный депозитарий», пояснил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Компания получила аналогичную лицензию регулятора 16 ноября 2022 г. Новая организация на 98% принадлежит самому Райффайзенбанку, а еще 2% – «Райффайзен-лизингу», следует из данных «Спарк-Интерфакса».
При этом отказ от лицензии у самого Райффайзенбанка на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка, заверил его представитель. «Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет», – заявил он.
Специализированный депозитарий – это инфраструктурный институт, который фиксирует и хранит активы, а также контролирует, как управляющая компания (УК) распоряжается имуществом паевых инвестиционных фондов (ПИФ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. Он также выступает гарантом того, что активы, указанные в отчетности УК, действительно входят в состав имущества ПИФ.
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI), «дочкой» которой является Райффайзенбанк, находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), в том числе, из-за деятельности банка в России. В марте 2023 г. Reuters сообщило о требовании ЕЦБ уйти с российского рынка. После этого RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы. 1 августа генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.
12 сентября представитель RBI рассказал австрийскому изданию Kleine Zeitung, что Райффайзенбанк проведет, скорее всего, ребрендинг после его продажи или выделения из состава группы. Но пока решение не принято, поскольку оно будет зависеть от возможного покупателя актива, уточнил он.
Как писали ранее «Ведомости», Райффайзенбанк направил 5 сентября несколько заявок в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в черно-белом и цветном вариантах – «R Bank» и «R Банк». В списке брендируемых товаров и услуг значатся приложения, банкоматы, банковские услуги, страхование и т. п. В апреле с некоторых зданий в Москве начали снимать вывески Райффайзенбанка, в частности крупная вывеска банка пропала с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади.