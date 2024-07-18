Правительство изучит законопроект об открытии в РФ филиалов иностранных банков

Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ Владимира Путина в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на их открытие в стране. Решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами у зарубежных финансовых организаций перед российскими: для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.