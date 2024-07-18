Правительство изучит законопроект об открытии в РФ филиалов иностранных банков
Правительство России на заседании 18 июля планирует рассмотреть законопроект, устанавливающий правовые основы открытия в стране филиалов иностранных банков. Об этом сообщается в повестке кабмина.
Правительство также намерено рассмотреть корреспондирующие поправки в ряд законодательных актов. ТАСС пишет, что речь идет о филиалах банков, не связанных с недружественными государствами. Согласно инициативе, сообщает агентство, открываемые в РФ организации должны будут вести бухучет по требованиям российского законодательства, представлять отчетность в Центробанк и информацию о структуре и составе акционеров иностранного банка, вести делопроизводство на русском языке. Законопроект также устанавливает порядок выдачи лицензии иностранному банку.
Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ Владимира Путина в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на их открытие в стране. Решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами у зарубежных финансовых организаций перед российскими: для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.
В феврале 2023 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор положительно относится к идее открытия филиалов иностранных банков в стране, но с ограничением круга операций.