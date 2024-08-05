Число заявок на семейную ипотеку упало на 22% после изменения условий программы

10 июля Минфин РФ сообщил о перезапуске программы. По новым правилам, на ставку не выше 6% теперь могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в малых городах с населением до 50 000 человек и для семей с детьми-инвалидами. 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осенью в правительстве могут рассмотреть предложения по пересмотру условий перезапущенной программы.