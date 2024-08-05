Число заявок на семейную ипотеку упало на 22% после изменения условий программы
По сравнению с уровнем 2023 г. число заявок в Москве уменьшилось на 11,3%, в Санкт-Петербургае – на 37,6%, в Ленинградской области – на 56,1%.
Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Программа появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет.
10 июля Минфин РФ сообщил о перезапуске программы. По новым правилам, на ставку не выше 6% теперь могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в малых городах с населением до 50 000 человек и для семей с детьми-инвалидами. 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осенью в правительстве могут рассмотреть предложения по пересмотру условий перезапущенной программы.