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Число заявок на семейную ипотеку упало на 22% после изменения условий программы

Ведомости

В июле программа семейной ипотеки была продлена до 2030 г. на новых условиях, по итогам месяца банки получили 152 600 заявок. Это на 22% меньше, чем в июне 2024 г., и на 15,4% меньше относительно июля прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные оператора программы «Дом.РФ».

По сравнению с уровнем 2023 г. число заявок в Москве уменьшилось на 11,3%, в Санкт-Петербургае – на 37,6%, в Ленинградской области – на 56,1%.

Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Программа появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет.

10 июля Минфин РФ сообщил о перезапуске программы. По новым правилам, на ставку не выше 6% теперь могут претендовать семьи, где есть минимум один ребенок в возрасте до шести лет. Исключения сделаны для семей, покупающих жилье в кредит в регионах с низким объемом строительства или с индивидуальными программами развития строительства (всего 35 субъектов), в малых городах с населением до 50 000 человек и для семей с детьми-инвалидами. 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что осенью в правительстве могут рассмотреть предложения по пересмотру условий перезапущенной программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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