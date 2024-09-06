Решение суда не отразится на операционной деятельности Райффайзенбанка

Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее основных австрийских акционеров и АО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк упоминается в иске как имеющий отношение к другим ответчикам, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Теперь RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет процесс продажи контрольного пакета «и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам».