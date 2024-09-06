Решение суда не отразится на операционной деятельности Райффайзенбанка
Решение об аресте пакета акций Райффайзенбанка не отразится на работе банка и не коснется его клиентов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Райффайзенбанка.
«Это действие никак не отразится на операционной деятельности и устойчивости банка и не затронет интересы наших клиентов, поскольку временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями АО "Райффайзенбанк"», – пояснили в банке.
5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечительных мер по иску МКАО «Распериа трейдинг лимитед».
Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее основных австрийских акционеров и АО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк упоминается в иске как имеющий отношение к другим ответчикам, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Теперь RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет процесс продажи контрольного пакета «и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам».
19 августа «Распериа трейдинг лимитед» подала в Арбитражный суд иск против 10 компаний, в том числе Райффайзенбанка. В качестве третьего лица привлечен ЦБ. «Распериа» сообщала, что с 2022 г. ее не допускают к собраниям акционеров Strabag и размыли ее долю в компании. «Распериа» оценивает нанесенный ущерб почти в 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды.