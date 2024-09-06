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Решение суда не отразится на операционной деятельности Райффайзенбанка

Ведомости

Решение об аресте пакета акций Райффайзенбанка не отразится на работе банка и не коснется его клиентов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Райффайзенбанка.

«Это действие никак не отразится на операционной деятельности и устойчивости банка и не затронет интересы наших клиентов, поскольку временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями АО "Райффайзенбанк"», – пояснили в банке.

5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечительных мер по иску МКАО «Распериа трейдинг лимитед».

Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее основных австрийских акционеров и АО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк упоминается в иске как имеющий отношение к другим ответчикам, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Теперь RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет процесс продажи контрольного пакета «и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам».

19 августа «Распериа трейдинг лимитед» подала в Арбитражный суд иск против 10 компаний, в том числе Райффайзенбанка. В качестве третьего лица привлечен ЦБ. «Распериа» сообщала, что с 2022 г. ее не допускают к собраниям акционеров Strabag и размыли ее долю в компании. «Распериа» оценивает нанесенный ущерб почти в 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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