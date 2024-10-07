«Коммерсантъ»: темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись
К III кварталу этого года темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись, пишет «Коммерсантъ». За прошедшие три месяца Центробанк исключил 46 ломбардов, при этом лицензию получили 44 игрока.
В общей сложности за последние девять месяцев регулятор исключил 145 ломбардов и внес 141. Если сравнивать с показателями прошлого года, за весь 2023 г. ЦБ исключил 253 ломбарда и добавил 168 новых. По последним данным, в реестре регулятора числятся 1878 ломбардов.
Активность на рынке ломбардов наблюдается на фоне высоких финансовых показателей отрасли и роста цен на золото в последние месяцы – на него приходятся более 80% залогов. Кроме того, с начала сентября ломбарды имеют возможность принимать от физических лиц инвестиционные драгметаллы в залог или на хранение и продажу. Для некоторых ломбардов это стало дополнительной возможностью по диверсификации залогов.
Летом 2024 г. Минфин разработал законопроект об усилении контроля за ломбардами. Согласно предложению, Федеральную пробирную палату хотят наделить полномочиями по утверждению перечня изделий из драгоценных камней и драгметаллов, не подлежащих приему ломбардом в залог.
В конце сентября Банк России сообщил, что ломбарды в первой половине 2024 г. в среднем за квартал заключали чуть более 4 млн договоров. Они за первое полугодие привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 г. По уточнению регулятора, это свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке.