«Коммерсантъ»: темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись

Активность на рынке ломбардов наблюдается на фоне высоких финансовых показателей отрасли и роста цен на золото в последние месяцы – на него приходятся более 80% залогов. Кроме того, с начала сентября ломбарды имеют возможность принимать от физических лиц инвестиционные драгметаллы в залог или на хранение и продажу. Для некоторых ломбардов это стало дополнительной возможностью по диверсификации залогов.