ЦБ: в первом полугодии ломбарды заключали более 4 млн договоров за квартал

«Спрос на займы остается стабильным – в первом полугодии 2024 г. в среднем за квартал заключалось чуть более 4 млн договоров. Рост объема выдач, который наблюдался в рассматриваемый период, в основном связан с увеличением среднего размера займа – с I по II квартал 2024 г. показатель вырос на 8% и превысил 17 000 руб.», – говорится в материале.