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ЦБ: в первом полугодии ломбарды заключали более 4 млн договоров за квартал

Ведомости

Ломбарды в первой половине 2024 г. в среднем за квартал заключали чуть более 4 млн договоров, следует из «Тенденции на рынке ломбардов» Банка России.

«Спрос на займы остается стабильным – в первом полугодии 2024 г. в среднем за квартал заключалось чуть более 4 млн договоров. Рост объема выдач, который наблюдался в рассматриваемый период, в основном связан с увеличением среднего размера займа – с I по II квартал 2024 г. показатель вырос на 8% и превысил 17 000 руб.», – говорится в материале.

Отмечается, что такая динамика связана с повышением стоимости залогов – в основном это изделия из золота. Портфель займов с начала года вырос на 13% и составил 62,6 млрд руб.

Ломбарды за первое полугодие привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 г. По уточнению регулятора, это свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке. В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 г. находилась на уровне 73%.

«За последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. По данным опроса, данный факт обусловлен доступностью и удобством финансирования от учредителей ломбарда, а также сложной процедурой получения кредита в банках», – говорится в тексте.

Летом 2024 г. Минфин разработал законопроект об усилении контроля за ломбардами. Согласно предложению, Федеральную пробирную палату хотят наделить полномочиями по утверждению перечня изделий из драгоценных камней и драгметаллов, не подлежащих приему ломбардом в залог.

Согласно тексту проекта, реестр предполагается утвердить по аналогии с существующими перечнями по контролю скупки ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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