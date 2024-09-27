ЦБ: в первом полугодии ломбарды заключали более 4 млн договоров за квартал
Ломбарды в первой половине 2024 г. в среднем за квартал заключали чуть более 4 млн договоров, следует из «Тенденции на рынке ломбардов» Банка России.
«Спрос на займы остается стабильным – в первом полугодии 2024 г. в среднем за квартал заключалось чуть более 4 млн договоров. Рост объема выдач, который наблюдался в рассматриваемый период, в основном связан с увеличением среднего размера займа – с I по II квартал 2024 г. показатель вырос на 8% и превысил 17 000 руб.», – говорится в материале.
Отмечается, что такая динамика связана с повышением стоимости залогов – в основном это изделия из золота. Портфель займов с начала года вырос на 13% и составил 62,6 млрд руб.
Ломбарды за первое полугодие привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 г. По уточнению регулятора, это свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке. В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 г. находилась на уровне 73%.
«За последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. По данным опроса, данный факт обусловлен доступностью и удобством финансирования от учредителей ломбарда, а также сложной процедурой получения кредита в банках», – говорится в тексте.
Летом 2024 г. Минфин разработал законопроект об усилении контроля за ломбардами. Согласно предложению, Федеральную пробирную палату хотят наделить полномочиями по утверждению перечня изделий из драгоценных камней и драгметаллов, не подлежащих приему ломбардом в залог.
Согласно тексту проекта, реестр предполагается утвердить по аналогии с существующими перечнями по контролю скупки ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней.