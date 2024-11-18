ЦБ упростил требования к процедуре получения контроля над банком

В августе Банк России принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. ЦБ начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора.