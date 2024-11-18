ЦБ упростил требования к процедуре получения контроля над банком
Банк России упростил требования к документам для получения согласия на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Указания Банка России вступили в силу 17 ноября. Теперь вместо бизнес-плана нужно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитных организаций, участвующих в ней.
«Таким образом, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников», – говорится в сообщении.
Изменения вносятся в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации. Соответствующие указания были подписаны председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
В августе Банк России принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. ЦБ начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора.
Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования (восходящая фаза кредитного цикла) и распускается в случае кризиса. Ее использование направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики, сообщали в ЦБ.