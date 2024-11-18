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ЦБ упростил требования к процедуре получения контроля над банком

Ведомости

Банк России упростил требования к документам для получения согласия на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Указания Банка России вступили в силу 17 ноября. Теперь вместо бизнес-плана нужно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитных организаций, участвующих в ней.

«Таким образом, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников», – говорится в сообщении.

Изменения вносятся в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации. Соответствующие указания были подписаны председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

В августе Банк России принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. ЦБ начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования (восходящая фаза кредитного цикла) и распускается в случае кризиса. Ее использование направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики, сообщали в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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