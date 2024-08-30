ЦБ ужесточит требования к капиталу банков

Это тот случай, когда анонс введения ненулевой антициклической надбавки важнее самого факта ее введения, который все равно имеет большой отлагательный период, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Регулятор по всем каналам сигнализирует банкам о необходимости перехода к сдержанным темпам кредитования, отмечает эксперт. Но добавляет, что кредитование и так сейчас замедляется как результат жесткой монетарной политики и заявлений о длительном периоде высокой ключевой ставки, а также из-за прекращения массовой льготной ипотеки. По мнению Беликова, анонс и введение ненулевой антициклической надбавки несколько опережают ход событий. Учитывая, что рост стоимости фондирования и рост нагрузки на капитал банков обычно в большей степени ухудшают доступность финансирования для граждан и субъектов МСП, чем для крупных корпораций, чрезмерное сдерживание кредитования генерирует не меньшие риски дисбалансов экономического развития, чем ограниченная эффективность контроля над разгоном кредитных рынков, резюмирует эксперт.