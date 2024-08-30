ЦБ ужесточит требования к капиталу банков

ЦБ ужесточит требования к капиталу банковРегулятор впервые с 2016 года установил положительную антициклическую надбавку
Банк России принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. ЦБ начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора, объясняется в сообщении Банка России.
Основной инструмент для формирования запаса капитала у банковского сектора в макропруденциальном регулировании, который на постоянной основе использует ЦБ, это надбавки в отдельных сегментах кредитования – чем выше их размер, тем больше буфера надо банку, чтобы выдать кредит. Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования (восходящая фаза кредитного цикла) и распускается в случае кризиса. Ее использование направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики, отмечает ЦБ.
Темпы кредитования экономики банковским сектором остаются высокими. В розничном сегменте рост выдач (25,6% год к году на 1 августа) опережает увеличение доходов населения (16,8% за II квартал к II кварталу 2023 г.), а в корпоративном (21,2% год к году на 1 августа) сопоставим с ростом номинального ВВП (19,5% за I квартал в годовом выражении).
По прогнозу Банка России рост обязательств компаний и населения перед российским банковским сектором на горизонте до конца 2027 г. будет опережать рост ВВП в номинальном выражении, а кредитный гэп (отклонение показателя «кредиты/ВВП» от долгосрочного тренда) будет положительным. Это означает восходящую фазу кредитного цикла.
В 2023 г. банки получили прибыль в размере 3,3 трлн руб., но значение показателя достаточности капитала банковского сектора по нормативу Н1.0 снизилось за год с 12,7 до 12,2% из-за быстрого роста кредитования и выплаты дивидендов в размере 865 млрд руб. (более 700 пришлись на Сбербанк), пишет ЦБ. За первые 7 месяцев 2024 г. значение показателя достаточности капитала снизилось с 12,2 до 11,2%, несмотря на прибыль с начала года в размере 2,1 трлн руб.
Сейчас большинство банков соблюдает нормативы достаточности капитала с запасом, поэтому установление надбавки окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса, считает ЦБ.
Банк России планировал рассмотреть вопрос об установлении положительного значения антициклической надбавки еще в I квартале 2022 г., но отложил этот вопрос из-за санкций против России. В сентябрьском докладе от того же года Банк России отмечал, что будет использовать антициклическую надбавку для накопления буферов капитала в случае высоких темпов роста одновременно во многих сегментах кредитования.
ЦБ исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску. График достижения целевого уровня в 1% ЦБ намерен рассмотреть в 2025 г. с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать другие надбавки к нормативам достаточности капитала (общие и за системную значимость).
Это тот случай, когда анонс введения ненулевой антициклической надбавки важнее самого факта ее введения, который все равно имеет большой отлагательный период, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Регулятор по всем каналам сигнализирует банкам о необходимости перехода к сдержанным темпам кредитования, отмечает эксперт. Но добавляет, что кредитование и так сейчас замедляется как результат жесткой монетарной политики и заявлений о длительном периоде высокой ключевой ставки, а также из-за прекращения массовой льготной ипотеки. По мнению Беликова, анонс и введение ненулевой антициклической надбавки несколько опережают ход событий. Учитывая, что рост стоимости фондирования и рост нагрузки на капитал банков обычно в большей степени ухудшают доступность финансирования для граждан и субъектов МСП, чем для крупных корпораций, чрезмерное сдерживание кредитования генерирует не меньшие риски дисбалансов экономического развития, чем ограниченная эффективность контроля над разгоном кредитных рынков, резюмирует эксперт.