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Выдача потребкредитов в октябре сократилась на 20%

Ведомости

В октябре в России было выдано 2,11 млн кредитов, что на 20,3% меньше, чем в сентябре (2,64 млн). Об этом сообщили «Ведомостям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась на 25,0% (в январе – 2,81 млн). Объем выданных потребкредитов в октябре составил 320,8 млрд руб. За месяц этот показатель сократился на 24,8% (в сентябре – 426,8 млрд руб.).

Больше всего – 124 500 кредитов – было выдано в Москве, 102 300 – в Московской области, 82 700 – в Краснодарском крае, 69 700 – в Свердловской области, 68 400 – в Ростовской области.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской области (на 23,8%), Новосибирской ( на 23,4%), Тюменской ( на 23,3%) и Кемеровской (на 22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (на 22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно.

Российскими банками в сентябре было выдано ипотечных кредитов на рекордные 955 млрд руб., что на 12% превышает результат августа, сообщил ЦБ РФ 20 октября. Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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