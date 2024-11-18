Выдача потребкредитов в октябре сократилась на 20%
В октябре в России было выдано 2,11 млн кредитов, что на 20,3% меньше, чем в сентябре (2,64 млн). Об этом сообщили «Ведомостям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом по сравнению с началом года выдача потребкредитов в октябре сократилась на 25,0% (в январе – 2,81 млн). Объем выданных потребкредитов в октябре составил 320,8 млрд руб. За месяц этот показатель сократился на 24,8% (в сентябре – 426,8 млрд руб.).
Больше всего – 124 500 кредитов – было выдано в Москве, 102 300 – в Московской области, 82 700 – в Краснодарском крае, 69 700 – в Свердловской области, 68 400 – в Ростовской области.
Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской области (на 23,8%), Новосибирской ( на 23,4%), Тюменской ( на 23,3%) и Кемеровской (на 22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (на 22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно.
Российскими банками в сентябре было выдано ипотечных кредитов на рекордные 955 млрд руб., что на 12% превышает результат августа, сообщил ЦБ РФ 20 октября. Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля.