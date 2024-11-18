Выдача потребкредитов в октябре сократилась на 20%

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской области (на 23,8%), Новосибирской ( на 23,4%), Тюменской ( на 23,3%) и Кемеровской (на 22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (на 22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22,0% соответственно.