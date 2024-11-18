Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для госслужащих

Эксперимент по внедрению ипотеки с привлечением средств федерального бюджета для обеспечения госслужащих жильем кабмин постановил провести с 15 июля этого года по 1 февраля 2027 г. Его участниками могут стать чиновники от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого указанного федерального органа власти. При этом участники должны быть в возрасте не более 35 лет и находиться на должности не менее одного года. Кроме того, для получения льготной ипотеки надо удовлетворять хотя бы одному из условий: быть участником спецоперации, иметь государственные награды или благодарность президента страны, быть победителем конкурсов «Лидеры России» или «Лучший по профессии».