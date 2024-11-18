Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для госслужащих
Минфин России предлагает установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%. Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета. Это следует из проекта изменений в постановление правительства, которые подготовил Минфин.
Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки. То есть при действующей ключевой ставке 21% бюджет возвращает 5,25%, подсчитал «Коммерсантъ». В случае утверждения поправок Минфина компенсация составит 9%. Если же ключевая ставка опустится до 12% и ниже, то бюджет перестанет компенсировать процентные платежи и средства уйдут на погашение основного долга.
Новые условия Минфин предлагает распространить на правоотношения, возникшие с начала льготной программы – 15 июля 2024 г. Это позволит обеспечить «равные условия для гражданских служащих», говорится в пояснительной записке.
Эксперимент по внедрению ипотеки с привлечением средств федерального бюджета для обеспечения госслужащих жильем кабмин постановил провести с 15 июля этого года по 1 февраля 2027 г. Его участниками могут стать чиновники от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого указанного федерального органа власти. При этом участники должны быть в возрасте не более 35 лет и находиться на должности не менее одного года. Кроме того, для получения льготной ипотеки надо удовлетворять хотя бы одному из условий: быть участником спецоперации, иметь государственные награды или благодарность президента страны, быть победителем конкурсов «Лидеры России» или «Лучший по профессии».