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Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для госслужащих

Ведомости

Минфин России предлагает установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%. Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета. Это следует из проекта изменений в постановление правительства, которые подготовил Минфин.

Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки. То есть при действующей ключевой ставке 21% бюджет возвращает 5,25%, подсчитал «Коммерсантъ». В случае утверждения поправок Минфина компенсация составит 9%. Если же ключевая ставка опустится до 12% и ниже, то бюджет перестанет компенсировать процентные платежи и средства уйдут на погашение основного долга.

Новые условия Минфин предлагает распространить на правоотношения, возникшие с начала льготной программы – 15 июля 2024 г. Это позволит обеспечить «равные условия для гражданских служащих», говорится в пояснительной записке.

Эксперимент по внедрению ипотеки с привлечением средств федерального бюджета для обеспечения госслужащих жильем кабмин постановил провести с 15 июля этого года по 1 февраля 2027 г. Его участниками могут стать чиновники от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства. В эксперимент включат не более 90 госслужащих – по девять человек ежегодно от каждого указанного федерального органа власти. При этом участники должны быть в возрасте не более 35 лет и находиться на должности не менее одного года. Кроме того, для получения льготной ипотеки надо удовлетворять хотя бы одному из условий: быть участником спецоперации, иметь государственные награды или благодарность президента страны, быть победителем конкурсов «Лидеры России» или «Лучший по профессии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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