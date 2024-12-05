Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком по расчетам за газ

О том, что глава государства подписал соответствующий указ, ранее сообщали «Ведомости». Согласно документу, обязательство по оплате поставок газа будет считаться исполненным с момента зачисления рублей в сумме, которая эквивалентна размеру обязательств в иностранной валюте, являющейся валютой по контракту на поставку газа. Также указом вводится ограничение на проведение расчетов с использование счетов – они будут невозможны до снятия санкций с российского Газпромбанка. При этом расчеты за газ с использованием рублевых и валютных счетов могут быть возобновлены по решению президента.