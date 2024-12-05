Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком по расчетам за газ
5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ № 1033 «О внесении изменений в указ президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
В соответствии с документом, Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны (далее иностранные покупатели), сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях, пояснил он.
О том, что глава государства подписал соответствующий указ, ранее сообщали «Ведомости». Согласно документу, обязательство по оплате поставок газа будет считаться исполненным с момента зачисления рублей в сумме, которая эквивалентна размеру обязательств в иностранной валюте, являющейся валютой по контракту на поставку газа. Также указом вводится ограничение на проведение расчетов с использование счетов – они будут невозможны до снятия санкций с российского Газпромбанка. При этом расчеты за газ с использованием рублевых и валютных счетов могут быть возобновлены по решению президента.