Экс-глава «Открытия» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка»

Михаил Алексеев окончил Московский финансовый институт, имеет ученую степень доктора экономических наук. Карьеру начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 г. занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 г. возглавлял «Юникредит банк». С октября 2020 г. до июня 2022 г. работал в Банке России. В должности зампредседателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора, входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие». В январе 2023 г. был назначен на должность президента – председателя правления «Открытия». В конце прошлого года Алексеев сложил полномочия главы банка.