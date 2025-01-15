Экс-глава «Открытия» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка»
Бывший руководитель банка «Открытие» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка» и станет советником президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина. Ему предстоит курировать тему присоединения «Почта банка» к ВТБ. Об этом журналистам сообщил Костин.
«Он будет председателем совета директоров "Почта банка" и моим советником. Будет в этом качестве курировать присоединение «Почта банка», – сказал Костин (цитата по ТАСС).
Михаил Алексеев окончил Московский финансовый институт, имеет ученую степень доктора экономических наук. Карьеру начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 г. занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 г. возглавлял «Юникредит банк». С октября 2020 г. до июня 2022 г. работал в Банке России. В должности зампредседателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора, входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие». В январе 2023 г. был назначен на должность президента – председателя правления «Открытия». В конце прошлого года Алексеев сложил полномочия главы банка.
В начале декабря 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации. В августе прошлого года Костин говорил, что ВТБ планирует присоединить «Почта банк» в 2026 г., «сохранив сеть как она есть, в отделениях почты».