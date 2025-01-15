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Экс-глава «Открытия» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка»

Ведомости

Бывший руководитель банка «Открытие» Михаил Алексеев возглавит совет директоров «Почта банка» и станет советником президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина. Ему предстоит курировать тему присоединения «Почта банка» к ВТБ. Об этом журналистам сообщил Костин.

«Он будет председателем совета директоров "Почта банка" и моим советником. Будет в этом качестве курировать присоединение «Почта банка», – сказал Костин (цитата по ТАСС).

Михаил Алексеев окончил Московский финансовый институт, имеет ученую степень доктора экономических наук. Карьеру начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 г. занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 г. возглавлял «Юникредит банк». С октября 2020 г. до июня 2022 г. работал в Банке России. В должности зампредседателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора, входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие». В январе 2023 г. был назначен на должность президента – председателя правления «Открытия». В конце прошлого года Алексеев сложил полномочия главы банка.

В начале декабря 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. и теперь является единственным владельцем кредитной организации. В августе прошлого года Костин говорил, что ВТБ планирует присоединить «Почта банк» в 2026 г., «сохранив сеть как она есть, в отделениях почты».

В январе ВТБ также объявил о завершении интеграции офисной сети банка «Открытие», которая началась в декабре 2023 г. Вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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