ВТБ завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд
ВТБ завершил интеграцию офисной сети банка «Открытие», которая началась в декабре 2023 г. Вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
«По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов», – цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Больше всего офисов «Открытия» (61 отделение) перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе. Еременко отметил, что в целом география этого проекта по интеграции охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
ВТБ стал акционером «Открытия» в конце 2022 г., купив банк у ЦБ. Регулятор получил контроль над банком в 2017 г., санировав его по новой схеме с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. ВТБ актив обошелся в 340 млрд руб., из которых 233 млрд были оплачены деньгами, еще 107 млрд руб. – облигациями федерального займа.