ВТБ завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд

ВТБ стал акционером «Открытия» в конце 2022 г., купив банк у ЦБ. Регулятор получил контроль над банком в 2017 г., санировав его по новой схеме с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. ВТБ актив обошелся в 340 млрд руб., из которых 233 млрд были оплачены деньгами, еще 107 млрд руб. – облигациями федерального займа.