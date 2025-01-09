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ВТБ завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд

Ведомости

ВТБ завершил интеграцию офисной сети банка «Открытие», которая началась в декабре 2023 г. Вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

«По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов», – цитирует пресс-служба члена правления ВТБ Руслана Еременко.

Больше всего офисов «Открытия» (61 отделение) перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе. Еременко отметил, что в целом география этого проекта по интеграции охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

ВТБ стал акционером «Открытия» в конце 2022 г., купив банк у ЦБ. Регулятор получил контроль над банком в 2017 г., санировав его по новой схеме с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. ВТБ актив обошелся в 340 млрд руб., из которых 233 млрд были оплачены деньгами, еще 107 млрд руб. – облигациями федерального займа.

В конце 2024 г. ВТБ также объявил о расширении своей офисной сети. Банк открыл отделения в Херсонской области, Ингушетии и Туве. Таким образом, к концу прошлого года офисная сеть ВТБ охватила все 89 регионов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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